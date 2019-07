Pentru fiecare PET adus la Royal Bank of Plastic – stațiile de colectare selectivă de lângă Royal Market și Eco Stage, Lidl va dona câte 1 leu pentru renovarea castelului Bánffy. Inițiativa face parte din programul Environment First, prin care Lidl și Electric Castle și-au propus să reducă amprenta ecologică a festivalului. Programul are ca obiective atât educarea participanților la festival în ceea ce privește colectarea selectivă și risipa alimentară, cât și implementarea unor soluții concrete pentru a gestiona ariile cu cel mai mare impact asupra mediului din cadrul Electric Castle.

Lidl continuă demersurile sale de responsabilitate față de mediu în calitate de partener strategic al Electric Castle. Astfel, pentru a reduce impactul asupra mediului al unuia dintre cele mai mari festivaluri din România, Lidl susține și în acest an programul Environment First creat de Electric Castle. Programul implică în mod activ atât participanții la festival, cât și partenerii și comunitatea locală, pentru a lua măsuri concrete chiar în timpul evenimentului. Astfel, ca parte a demersurilor tradiționale Environment First, precum colectarea selectivă pe parcursul evenimentului, sunt introduse la această ediție ambalaje biodegradabile, precum și două campanii noi. Una dintre acestea militează pentru reducerea risipei alimentare și cea de-a doua susține eforturile de reducere a consumului de plastic, prin educație.

Reducerea cantității de plastic

Poluarea cu plastic este una dintre cele mai mari probleme la nivel global. Astfel, pentru a reduce cantitatea de plastic folosită în cadrul Electric Castle, cea mai mare parte a paharelor, farfuriilor și tacâmurilor din plastic folosite în zonele de food court și baruri vor fi înlocuite cu alternative biodegradabile. În plus, vor exista variante de pungi de hârtie și din materiale textile ca alternativă la pungile de plastic.

Pentru a implica fiecare participant la festival în acțiunile de reciclare, Lidl a amplasat în incinta festivalului peste 60 de stații de colectare selectivă a deșeurilor, cu containere separate pentru materialele reciclabile și resturi menajere.

Tu reciclează, Lidl donează

În plus, anul acesta, Lidl va dubla eforturile de protejare a mediului cu cele de prezervare a patrimoniului cultural al Bonțidei, prin proiectul Royal Bank of Plastic. Astfel, în imediata vecinătate a magazinului Lidl din festival, vor fi amplasate două aparate de colectare selectivă a plasticului și, pentru fiecare PET depus, Lidl va dona un leu pentru renovarea castelului Bánffy.

Educare prin implicare

Pentru a putea lăsa în urmă un mediu mai curat, contează implicarea fiecăruia dintre cei peste 200.000 de participanți așteptați la festival. Astfel, pentru a-i învăța pe aceștia despre importanța reducerii cantității de plastic, dar și despre aspecte practice legate de colectarea selectivă, Lidl va sprijini o serie de workshop-uri ce vor avea loc zilnic în zona Eco Stage. De exemplu, în cadrul workshop-urilor Punga de pungi, participanții vor învăța cum pot prelucra plasticul prin călcare sau tricotare/croșetare pentru a-și confecționa singuri alte obiecte utile, iar în cadrul Precious plastic, aceștia vor putea vedea, cu ajutorul unui aparat special, tot ciclul de reciclare prin care trec deșeurile din plastic – sortare, spălare, mărunțire și injectare într-o nouă formă.

Reducerea risipei alimentare

Lidl și-a asumat misiunea de a contribui activ la reducerea risipei alimentare în România și este membru fondator al primei rețele de bănci de alimente din țară dezvoltate după modelul Federației Europene a Băncilor de Alimente (FEBA). Această misiune continuă și la Electric Castle, unde Banca de Alimente Cluj va colecta produsele alimentare comestibile, rămase nevândute în cadrul festivalului, și le va distribui către diferite organizații non-profit din regiune, care oferă sprijin persoanelor defavorizate.

Toate inițiativele Lidl în domeniul reducerii cantității de deșeuri din plastic se înscriu în programul REset Plastic, al Grupului Schwarz. Prin acest program, Grupul Schwarz a dezvoltat o strategie integrată, ce cuprinde cinci zone de acțiune – de la reducerea cantității de plastic din ambalaje și regândirea design-ului acestora, la reciclare și eliminarea completă a acestui material, până la inovare și educare în domeniu. Prin acest demers, viziunea unei economii circulare a plasticului poate deveni realitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.reset-plastic.com.

