Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava s-a dotat cu un sistem modern care va ajuta la evaluarea completă a bolii COVID-19. Sistemul care acum se află în proceduri de instalare și testare a fost achiziționat cu bani de la Consiliul Județean. ”Spitalul a fost dotat cu un sistem modern de determinare a anticorpilor generaţi de infecţia cu SAR -CoV – 2, care se află în proceduri de instalare și testare. Pot fi determinate nivelurile de anticorpi IgA, IgG, IgM sau nivel total anticorpi. Determinările de anticorpi nu pot fi utilizate pentru diagnosticul acut al infecţiei cu coronavirus, deoarece studii recente arata ca aceştia apar in sângele pacienţilor la 7- 11 zile de la momentul infecţiei. Utilitatea constă în posibilitatea de a estima momentul apariţiei si nivelul imunizării post- expunere a pacienţilor. Alte direcţii de utilizare: studii statistice retrospective ale pandemiei cu coronavirus sau diagnosticul tardiv al pacienţilor asimptomatici.

Prin facilităţile oferite de acest sistem de analiză, evaluarea de laborator a infecţiei cu SAR -CoV -2 la nivelul Spitalului Judeţean Suceava va deveni completă (diagnostic iniţial, monitorizare terapeutică, prognostic).

Achiziţia a fost făcută de la Compania UNIFARM Bucureşti cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Suceava care sprijină permanent Spitalul Judeţean Suceava în vederea depăşirii acestei situaţii dificile generate de infecţia cu SAR -CoV -2”, se spune într-un comunicat de presă remis de conducerea unității spitalicești.