Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că turiștii și sucevenii pot vizita Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean și Muzeul de Istorie în minivacanța de Ziua Națională, perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2022.

Niculai Barbă a spus că Cetatea de Scaun a Sucevei va fi deschisă pentru public în intervalul orar 10:00 – 18:00, cu ultima intrare la ora 17, Muzeul Satului Bucovinean, deschis între orele 9 – 16, cu ultima intrare la ora 15:30, iar Muzeul de Istorie va fi deschis în intervalul orar 09:00 – 17:00, cu ultima intrare la 16:15.