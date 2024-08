Ispita Diandra Moga s-a făcut remarcată prin prisma „iubirii” pe care a dezvoltat-o față de Andrei Rotaru, singurul bărbat căsătorit din cadrul show-ului Insula Iubirii. Bruneta a făcut un show de zile mari pe insulă, dar ar fi plecat acasă și cu o sumă frumușică de bani, notează click.ro.

Diandra a captat atenția asupra sa atât în rândul concurenților emisiunii, cât și a celor de acasă. Ea și soțul Cristinei Rotaru au dezvoltat o atracție puternică în timpul emisiunii și s-au lăsat purtați de val după ce și-au dat frâu liber sentimentelor. Cei doi nu au acordat importanță suferinței provocate celor implicați.

Apropiații din anturajul Diandrei au dezvăluit pentru clujenii.ro faptul că bruneta ar fi primit nu mai puțin de 10.000 de euro, conform sursei citate. Suma aceasta s-a datorat și show-ului pus în scenă și jocurilor dintre ea și Andrei Rotaru.

Sursa foto: Facebook

