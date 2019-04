Alessia a dezvăluit că suferă de pleurezie tuberculoasă, o afecțiune care a făcut-o să stea în spital mai bine de două săptămâni. Vedeta este nevoită să ia mai multe pastile pe zi pentru a se trata, potrivit click.ro.

„Este vorba despre pleurezie tuberculoasă adică apă la plâmâni și tuberculoză. Am fost internată 17 zile, mai exact. Nu a fost contagios, a fost pe fond de stres. Mi-au dat drumul mai devreme. Iau 15 pastile pe zi, din care 12 antibiotice. Toată această situație critică va dura până săptămâna viitoare când împlinesc două luni de tratament. Când am ieșit din spital domna doctor mi-a zis să nu rămân singură cu copilul. Se putea întâmpla orice, puteam să fac stop cardio-respirator. Nu am voie să mănânc sare, mă umflu, are și reacții adverse. Acum Alvin este la părinții mei. După ce s-a întâmplat asta l-am lăsat acolo pentru că mi-a fost teamă”, a povestit Alessia, la Răi Da Buni, conform sursei citate.

