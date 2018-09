Parul nedorit nu este doar o problema a societatii moderne si nu reprezinta un standard de frumusete doar in era contemporanta. In Grecia antica acesta era un simbol de statut in societate, iar barbatii doreau ca atunci cand isi ating femeile acestea sa reflecte senzatia oferita de atingerea unei placi de marmura.

Femeile din Egiptul antic, dar si barbatii, considerau ca lipsa parului este primul standard al frumusetii fizice. Astfel, acestia apelau la toate metodele nebunesti de a-si epila corpul, iar in aceste lupte necontenite pentru a scapa de parul nedorit multi oameni si-au pierdut chiar viata.

Care erau cele mai nebunesti metode de epilare in trecut?

Printre cele mai nebunesti si dureroase metode de epilare din trecut se numara chiar si prima crema depilatoare folosita vreodata.

Aceasta a fost documentata pentru prima data intr-o carte de infrumusetare scrisa in anul 1532, de catre primul medic din lume de sex feminin, Trotula de Ruggiero. Ea era o combinatie letala intre arsenic si var nestins.

Reteta presupunea amestecarea a 500 de grame de arsenic cu 100 de grame de var nestins, iar cu aceasta compozitie femeile ajungeau sa se unga pe corp, chiar si in zona inghinala, pentru a scapa de parul nedorit.

Crema avea un efect incredibil, topind firele de par, insa de multe ori procesul de ardere nu se oprea doar la nivelul firelor de par. Multe dintre femei se trezeau cu rani imense sau cu infectii care determinau chiar moartea.

De la creme din var si pensete din scoici sau piatra slefuita la epilarea cu laser sau IPL

Din fericire, lucrurile au evoluat, iar astazi epilarea este un proces mult mai eficient si chiar placut. Femeile din societatea moderna se pot bucura astazi de servicii profesionale de epilare definitiva cu laser sau epilare IPL pe baza de lumina intens pulsata, care fragmenteaza folicului de par si elimina orice tip de aparitie a parului nedorit de-a lungul unui tratament format din mai multe sedinte. Chiar si cremele epilatoare au devenit o alternativa mult mai placuta, fiind imbogatite cu tot felul de arome si fiind testate impotriva riscurilor, pentru a oferi siguranta si efect calmant pielii.

Sursa: Woman2Woman.ro