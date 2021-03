Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D a lăsat în urmă concertele, a trecut pe planul doi muzica şi s-a reorientat de când cu pandemia de coronavirus. Alexandra Ungureanu (39 de ani) a devenit influencer şi în modă, şi în turism, iar mai nou pare fascinată de ideea de a pleca în junglă pentru a-şi testa limitele, potrivit click.ro.

Click!: Cum eşti, Alexandra, ai început activităţile?

Alexandra Ungureanu: Le-am început de anul trecut, lucrez şi nu mă mai opresc. Lucrez în online, sunt influencer, muzica a rămas în spate. Se vede pe social media ce fac. Ne adaptăm noii vieţi, “Bravo, ai stil” nu putea rămâne fără urmări. Am contracte online, cu sau fără voia mea asta este pâinea acestor zile. Nu pot spune că îmi doream neapărat, dar mă adaptez contextului şi vremurilor sperând în creşterea numărului de concerte şi scăderea timpului petrecut în crearea videoclipurilor pentru conţinut online. Dar nu mă deranjează, iar partea de modă, e ok, fac propuneri de ţinute celor care m-au cunoscut şi aşa. Pentru că mulţi nu mă cunoşteau ca solistă.

Ce ai făcut cu premiul de la “Bravo, ai stil”? Ne spuneai că pleci în vacanţă.

Banii sunt pe card încă, am făcut prima investiţie într-o placă de sunet pentru studio pentru că până la cântările de scenă voi cânta online. Am început o serie de live-uri pe instagram, dar am fost în vacanţă şi m-am lenevit. În vacanţă am fost la început de ianuarie prin ţară prin nişte locaţii noi deschise, care au făcut senzaţie la mine pe Facebook. Am devenit influencer şi pe turism, deschizătoare de drumuri. Se poartă acum vacanţa asta în stil nordic şi am descoperit, spre Someşul Rece, o cabană. Iar când m-am întors în Bucureşti toţi producătorii m-au întrebat unde e, ca să filmeze videoclipuri acolo. Una dintre cele mai bune prietene ale mele mi-a zis că dacă o să câştig la “Bravo ai stil” vom merge 3 zile la Veneţia, dar acum nu are rost să mă duc, a scăzut apa de pe canal. Singura programare peste hotare este la sfârşitul lui mai, în Grecia.

