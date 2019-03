Antonia și-a dorit mult să devină cunoscută în România, iar visul acesta i s-a îndeplinit fără doar și poate. Însă până să ajungă în acest punct al carierei, vedeta a avut mult de tras, mai ales că ea a crescut în America, loc care a format-o profesional, notează click.ro.

„Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a spus ea pentru viva.ro, conform sursei citate.

