Astăzi au demarat lucrările de extindere a terminalului de pasageri al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava. Startul a fost dat de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, care a fost pe șantier unde a săpat cîteva lopeți de pămînt alături de reprezentantul antreprenorului general, Societatea de Construcții Napoca și de direcorul Aeroportului, Ioan Măriuța. Flutur a declarat că aceasta este o zi importantă pentru județul Suceava și a subliniat că investiția care se cifrează la 16,2 milioane de lei cu TVA inlcus este finanțată integral din banii obținuți de Consiliul Județean printr-un credit. Această investiție care are termen de finalizare un an de zile, a adăugat Flutur, va dubla capacitatea aeroportului ținta pentru 2020 fiind 700.000 de pasageri procesați.

”Este o zi importantă pentru județul Suceava, dăm startul noului terminal al aeroportului. Am săpat primele lopeți de pământ alături de directorul aeroportului și de reprezentantul constructorului. Noul terminla se va întinde pe o suprafață de 1.600 de metri pătrați și urmează să dubleze capacitatea aeroportului Suceava în ceea ce privește procesarea călătorilor. Avem două plecări internaționale și o sosire internațională. Sperăm că după ce vom construi noul terminal la anul aeroportul Suceava să aibă capacitatea să proceseze 700.000 de pasageri. Capacitatea de procesare pe oră va ajunge la 40 de pasageri. Foarte important pentru noi pentru că acunm lucrăm și cu containere ca să facem față. În medie în zilele de vârf avem și acum 500 de pasageri pe oră la plecare și 500 la sosire”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că adresabilitatea aeroportului crește arătând că 10% dintre pasagerii actuali provind din Ucraina și încep să vină din ce în ce mai mulți din Republica Moldova. ”Suceava a cunscut o dezvoltare foarte rapidă în ultimii doi ani și jumătate dacă ne gândim că aveam 47.000 de pasageri pe an în 2016. Din al doilea mandat al meu de preșdinte din august când am deschis cursele externe practic a crescut exponențial numărul de pasageri. Anul trecut am ajuns la 350.000 de pasageri. Deci în doi ani a crescut de de 7 ori iar dacă anul ăsta depășim 400.000 înseamnă foarte mult pentru Suceava. Este o poartă de intrare în Bucovina, în județul Suceava și până ce se vor gândi alții să ne finanțeze cu autostrăzi de care avem mare nevoie deocamdată întărim autostrada generic vorbind pe calea aerului care să deschidă noastră față de București, față de cele cinci destinații externe, față de cele patru destinații de turism estival deocamdată și asta mă obligă și pe mine să lupt pentru noi destinații internaționale”, a spus Flutur. Gheorghe Flutur a mai spus că deja se gândește la viitorul terminal al aeroportului care va fi o prelungire a celui care se construiește acum. Reprezentantul firmei de construcții a felicitat autoritățile județene pentru această investiție și a dat asigurări că lucrarea va fi gata la termenul din contract.