Poliţia municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată la 112 că pe raza localităţii un moped a avariat un autoturism, iar conducătorul mopedului pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat conducătorul mopedului, un localnic de 39 de ani, care a declarat faptul că, în timp ce conducea vehiculul pe strada Mihail Sadoveanu din localitate, a acroșat un autoturism care se afla staționat în afara părții carosabile, producând avarierea acestuia. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul de 39 de ani a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu ocazia verificării în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că, bărbatul de 39 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluţionat procedural.