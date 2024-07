Digitalizarea accelerată din ultimii ani a schimbat radical modul în care românii accesează sursele de informare – mai mult de jumătate din ei (56%) utilizează presa online pentru a fi la curent cu noutățile relevante, iar aproape două treimi (68%) folosesc și social media, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Pentru a veni în sprijinul companiilor și experților care doresc să comunice eficient în mediul online, agenția Tudor Communications a lansat TudoPR, o platformă inteligentă destinată creării și distribuției de conținut pentru acțiuni de PR – comunicate de presă, interviuri și evenimente. Soluția integrează tehnologii AI, este ușor de utilizat și transmite un comunicat de presă în cel mult 24 de ore.

„Prezența în media online nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru orice companie, fie că este vorba despre o afacere la început de drum sau de una cu vechime în piață. Iar platforma pe care am creat-o și dezvoltat-o răspunde nevoii din piață și este gândită astfel încât să fie accesibilă oricărei organizații, indiferent de domeniul de activitate sau de mărimea ei. Cu ajutorul TudoPR, companiile pot acum să creeze și să distribuie rapid materiale de presă care să ajungă direct la jurnaliști, într-un format ușor de parcurs și de înțeles. Am integrat în platformă tehnologii AI, care ajută clienții la redactarea materialelor, dar oferim și consultanță din partea specialiștilor noștri cu experiență în comunicare“, a declarat Mihaela Tudor, fondatoare și CEO al Tudor Communications.

AI-ul sprijină procesele de PR, dar nu înlocuiește factorul uman

TudoPR este un software prin intermediul căreia companiile pot crea și distribui cu efort minim și costuri reduse mesajele pe care doresc să le promoveze în media. Pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor, platforma oferă automat o serie de template-uri care facilitează crearea mesajului și integrează funcționalități AI pentru simplificarea procesului de redactare. Conținutul generat este validat de specialiștii Tudor Communications și distribuit către o plajă largă de jurnaliști, astfel încât să asigure vizibilitate maximă.

„Factorul uman nu va putea fi niciodată pe deplin înlocuit în procesul de comunicare, dar tehnologia ne poate ajuta să automatizăm o parte dintre taskuri. TudoPR este potrivit atât IMM-urilor, care nu au departamente de comunicare, cât și companiilor mari, unde profesioniștii de marketing și PR preferă să se concentreze pe strategie și creație și să își ocupe cât mai puțin timp cu materialele media punctuale și contactarea jurnaliștilor”, completează Mihaela Tudor.

Serviciile livrate de Tudor Communications prin intermediul TudoPR sunt flexibile și accesibile. Acestea includ de la redactarea și distribuirea de invitații și comunicate de presă, la interviuri, dar și evenimente. De asemenea, agenția pune la dispoziția clienților un calendar de evenimente actualizat în timp real, care crește vizibilitatea acestora în rândul jurnaliștilor.

Despre Tudor Communications

Tudor Communications este o agenție de PR și Branding Personal deschisă în 2012, care s-a impus rapid ca unul dintre cei mai dinamici și eficienți jucători din această nișă. Agenția și-a trecut deja în palmares distincțiile PR Award „Small consultancy of the year 2018”, BizPR „Award for business performance 2019”, PR Award „Best communications in the public sector 2020″ și Silver Award for Excellence la PR Award 2023.”