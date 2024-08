Într-un demers comun, pregătit de-a lungul mai multor luni, unele dintre cele mai reprezentative mărci românești sunt expuse și oferite francezilor și tuturor celor care vizitează magazinul Auchan La Defense din Paris, în weekendul 2-4 august. Inițiativa Ambasadei României în Franța a găsit ecou și implicare deplină din partea Auchan România, care a pregătit 150 de variante de produse provenind de la 45 de mărci, într-o cantitate totală de peste 10.000 de bucăți, împreună cu furnizorii săi, pentru a fi prezentate cu mândrie locuitorilor, precum și participanților la Jocurile Olimpice 2024.

Produse făcând parte din Clubul Mărci Emblematice Românești by Auchan, precum și alte produse renumite și apreciate de români, provenind de la peste 45 de mărci, au fost vedetele unei acțiuni realizate în premieră în afara României, de prezentare cu degustare sau oferire a lor, cu misiunea de a le face cunoscute, de a le populariza, de a crea un interes pentru ele în viitor.

Gama de produse selecționate în cadrul acestui proiect a inclus atât produse alimentare (apă, vin, miere, dulciuri, diverse sortimente de zacuscă, pateuri, ceaiuri și dulceață, siropuri și sucuri naturale etc.), cât și articole de îngrijire personală și de curățenie a casei, de la mărci emblematice românești: Domeniile Averești, Ana Are, Aqua Carpatica, Băneasa, Boromir, Borsec, Bucovina, Bunătăți de la Bunica, Capricii și Delicii, Dacia Plant, Dero, Dobrogea, Doina, Dorna, Elmiplant, Făgăraș, Fares, Farmec, Floriol, Gerovital, Heidi, Joe, Kandia, Laurul, Loncolor, Măgura, Mandy, Mărgăritar, Nufăr, Olimpia, Pambac, Pate Bucegi, Perla Harghitei, Plafar, Poiana, Primola, Râureni, Rom, Sanovita, Scandia, Titan, Topoloveni, Triumf și Velpitar.

Acestora li s-au adăugat și produse din filierele agroalimentare românești dezvoltate de Auchan România, precum și produse marca Auchan realizate în România. Compania oferă o puternică susținere a producătorilor și produselor românești, constantă de-a lungul timpului, astfel încât peste 90% din produsele din gama alimentară a magazinelor Auchan din România provine de la companii din țară, 900 din cele 1300 de produse marca proprie Auchan sunt realizate de producători români, la fel și cele peste 80 dintre filierele de produse Auchan – cu calitate controlată, trasabilitate și gust local românesc.

Despre aceasta acțiune, Ambasadorul României în Franța, Excelența Sa, Ioana Bivolaru, a declarat:

„Este o bucurie pentru noi să fim parteneri în acest proiect dedicat promovării produselor și mărcilor românești pe piața franceză. Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele Auchan România, Auchan Franța și Auchan La Défense care au susținut împreună cu noi această acțiune importantă și bine-venită. Auchan este unul dintre investitorii importanți din România, cu o prezență solidă în întreaga țară, și care contribuie astfel substanțial la dezvoltarea economiei locale. Promovarea producătorilor români este o prioritate pentru Ambasada noastră iar, în contextul benefic, de mare impact, al Jocurilor Olimpice Paris 2024, acest proiect ne dă o ocazie excelentă să facem cunoscute atât pieței franceze, cât și turiștilor aflați la Paris, gustul românesc și produsele iubite de români.

Animați de valorile olimpice ale excelenței și prieteniei, ale respectului și inspirației, ne dorim ca acest eveniment să fie un prim pas al unui proiect de cursă-lungă, prin care produsele românești să fie din ce în ce mai prezente și cunoscute pe piața din Franța.

Pentru aceasta, mulțumesc domnului Dominique Ducoux, Președintele Auchan România și Ungaria, pentru încredere și pentru sprijinul acordat, precum și domnilor Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan România și Tiberiu Dănețiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, pentru colaborarea strânsă care a făcut posibilă acest proiect. Să continuăm împreună, calea este deschisă! ”

Președintele Auchan Retail România și Ungaria, dl. Dominique Ducoux a spus:

„Colaborarea noastră cu Ambasada României la Paris este una îndelungată și de foarte bună calitate și ne bucurăm să putem realiza această acțiune comună prin care să prezentăm produsele românești emblematice în cadrul unuia dintre cele mai mari magazine din zona pariziană. Avem ocazia să facem cunoscute francezilor, precum și spectatorilor Jocurilor Olimpice 2024 care vizitează magazinul nostru Auchan La Defense în aceste zile, mărci renumite și iubite de români, provenind de la producători români. Mulțumesc Ambasadorului României pentru acest frumos proiect comun, felicit și mulțumesc tuturor echipelor implicate din partea Ambasadei, Auchan România, furnizorilor noștri producători din România, direct implicați în acțiune, precum și Auchan Franța și magazinului Auchan La Defense.”

Acțiunea a fost și un prilej foarte bun de prezentare a României prin materiale informative din partea Ambasadei României la Paris și Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la destinații turistice, precum și din partea Auchan România care a prezentat imagini din filmul „România neîmblânzită” (cel mai vizionat film documentar despre România, câștigător al Delfinului de Aur la Cannes, proiectat în cinematografele din România, în centre culturale, ambasade etc. din peste 50 de țări, dar și la televiziuni internaționale și pe platformele de video streaming) precum și imagini cu Turul României la Ciclism, un alt mare vector de comunicare internațională și imagine pentru țara noastră.

Coordonatorul acestei acțiuni, Tiberiu Dănețiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan România, a declarat:

„Cu mândrie am folosit această oportunitate a colaborării cu Ambasada României în Franța cu ocazia Jocurilor Olimpice pentru a fi ambasadorii produselor și mărcilor românești, cu scopul de a le face cunoscute și în afara României. Acțiunea se înscrie într-un demers sistematic și permanent al nostru de susținere și promovare a producătorilor români, a mărcilor românești și a producției în România, colaborările cu producătorii agro-alimentari români fiind o prioritate încă de la înființarea Auchan România. Sunt deja peste 3 ani de când am înființat Clubul Mărcilor Emblematice Românești, prin care aducem în atenția consumatorilor din România mărci românești cu o vechime de sute sau zeci de ani, iubite și apreciate de ei. Sub egida acestui club, dar invitând și alte mărci românești, reușim acum să ducem această misiune la următorul nivel și să ne facem cunoscute gusturile și valorile locale chiar și peste hotare, într-una dintre cele mai importante capitale europene, într-o perioadă în care Parisul este vizitat de și mai mulți turiști, datorită Jocurilor Olimpice. Mulțumim Ambasadei României pentru colaborarea avută, tuturor furnizorilor care au luat parte la acest proiect important, precum și colegilor noștri din Auchan La Défense”.

Clubul Mărcilor Emblematice Românești este o inițiativă unică pe plan local, lansat de Auchan în 2020. Proiectul întărește relația aparte dintre retailer, consumatorii săi și mărcile românești, și duce mai departe gusturile și valorile locale dezvoltând în cadrul rețelei de magazine Auchan România și online, pe termen lung, acțiuni menite să evidențieze mărcile înființate pe plan local, care se bucură de o îndelungată tradiție, în unele cazuri chiar și de peste un secol.

