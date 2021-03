InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania reprezentata de domnul Presedinte Sorin Mierlea a incheiat un Protocol cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor reprezentat prin domnul Barna TANCZOS ce are ca obiect consultarea si sustinerea reciproca in initierea si derularea de Programe si Campanii de Educare si Informare a cetatenilor in calitate lor de consumatori cu implicatii puternice la nivel social, in special din perspectiva protectiei mediului si a consumului sustenabil.

Luna Martie este una dedicata Protectiei Consumatorilor, 15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, iar in acest an, 2021 una din teme abordate la nivel mondial de miscarea de Protectia consumatorilor este Protectia mediului, in special prin combaterea poluarii cu plastic, consumul sustenabil si dezvoltarea durabila, toate acestea avand un impact direct asupra calitatii vietii consumatorilor.

Totodata InfoCons se raliaza Campaniei “Vinerea Verde”, consumatorii pot utiliza si transportul alternativ pentru reducerea poluarii aerului si implicit a emisiilor de carbon.

InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons (www.infocons.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Prin semnarea Protocolului, cele doua organizatii confirma o colaborare indelungata si se angajeaza institutional sa o dezvolte pe multiple planuri, in beneficiul cetatenilor din Romania.