Orange sărbătoreşte sosirea verii şi le oferă clienţilor PrePay 100 GB valabili 100 de zile, plus extra bonus net naƫional nelimitat timp de 7 zile celor care aleg în My Orange o opțiune de minimum 6 euro credit.

Internet din plin pentru toată vara

Cu noua ofertă PrePay, Orange dă startul distracției de vară și le oferă clienților bonusuri de internet pentru a rămâne conectați la tot ceea ce este important pentru ei.

Astfel, în perioada 1 iulie – 31 august, pentru activarea sau reîncărcarea cu o opțiune PrePay de minimum 6 euro credit, clienții Orange PrePay beneficiază de 100 GB internet mobil, în cea mai bună rețea mobilă din România, ce pot fi folosiți timp de 100 de zile. Bonusul se activează automat fără a fi necesare acțiuni suplimentare din partea clienților și poate fi folosit împreună cu o opțiune activă de minimum 6 euro.

În plus, reîncărcările realizate online prin My Orange aduc clienților PrePay beneficii suplimentare. Astfel, pe lângă 100 GB valabili 100 zile, reîncărcările și activările cu opțiuni de minimum 6 euro credit din My Orange efectuate în perioada campaniei sunt răsplătite cu extra bonus de internet național nelimitat timp de 7 zile. Bonusul poate fi activat oricând ȋn perioada de valabilitate a opƫiunii, din contul My Orange.

Indiferent de opţiunea aleasă, toţi clienţii PrePay beneficiază de minute şi SMS-uri nelimitate în reţea, minute şi SMS-uri naţionale, opţiuni avantajoase în roaming, dar şi de cele mai bune viteze de internet mobil 4G şi 4G+ conform certificării LCC International.

Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite pe orange.ro/varaprepay