Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) vă prezintă West Summer University (WSU) 2017, proiect marca OSUT, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Proiectul se va desfășura în intervalul 26 iulie – 9 august 2017 și urmărește să le ofere celor peste 250 de participanți din țară și din Republica Moldova două săptămâni de studenție la una dintre cele 11 facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

WSU are drept scop oferirea oportunității absolvenților de clasa a XI-a de a-și contura o proprie viziune responsabilă cu privire la alegerea facultății și a domeniului în care se vor specializa pe viitor, prin asigurarea unei experiențe cât mai aproape de realitate a vieții unui student. Astfel, dorim promovare învățământului superior, tocmai pentru a putea preveni abandonul școlar din cauza deciziilor luate în necunoștință de cauză, având drept cadru educațional Universitatea de Vest din Timișoara.

În cadrul proiectului, cei 250 de elevi vor avea ocazia să experimenteze viața de student prin participarea la cursuri, seminare, laboratoare, simțind emoțiile primului examen și, de asemenea, locuind într-un cămin al Universității de Vest din Timișoara. Pe lângă această parte de educație formală, West Summer University vine în întâmpinarea elevilor cu o serie de activități sociale, culturale, sesiuni de informare, traininguri, ateliere de creație, competiții și turul orașului, pentru a le oferi acestora o perspectivă mult mai amplă asupra a ceea ce înseamnă studenția.

„Pot spune că, pentru mine, West Summer University reprezintă modul perfect în care poți să îți petreci vara făcând ceea ce îți place. Am luat parte la ultimele ediții ale acestui proiect în diferite ipostaze, fiind organizator, coordonator de facultate și în acest an coordonator general. Am văzut în tot acest timp cum se leagă prietenii, cum oamenii învață să facă alegeri bune și cum te poți dezvolta prin exemple. WSU reprezintă ocazia perfectă pentru a simula viața de student și pentru a-ți face prieteni pe viață. Te aștept la WSU în perioada 26 iulie – 9 august la Timișoara!” a declarat Vasile Viorel Gelatu, coordonator WSU 2017.

WSU a fost desemnat „Proiectul de voluntariat al anului 2014” în domeniul educației, în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor. În anul 2015 a fost unul dintre proiectele finaliste din cadrul aceluiași eveniment, iar în anul 2016, de asemenea, s-a clasat printre proiectele finaliste.