Volumul investiţional din primul semestru al anului 2018 s-a ridicat la aproximativ 386 de milioane de euro, ȋn scădere cu 27% faţă de perioada similară a anului precedent, cȃnd pe piaţa locală s-au realizat tranzacţii ȋn scop investiţional cu o valoare de 530 de milioane de euro, potrivit calculelor şi estimărilor Cushman & Wakefield Echinox. Aceasta scădere vine pe fondul unui număr substanţial de tranzacţii care nu au fost semnate pȃnă la 30 iunie, eventuala concretizare a acestora ȋn cea de-a doua jumătate a anului urmȃnd să impulsioneze piaţa spre un nivel al tranzacţiilor comparabil cu cel atins ȋn 2017, de circa 1 miliard de euro.

La nivelul Europei Centrale şi de Est (CEE), piaţa locală a atras 7,6% din volumul total de investiţii de 5,1 miliarde de euro consemnat ȋn Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria şi Romȃnia. Primul loc a fost ocupat de Polonia (3,2 miliarde de euro, avȃnd o cotă de 64,1%), pe poziţia a doua situȃndu-se Cehia cu 910 milioane de euro (18%). Romȃnia s-a poziţionat pe locul 3 ȋn zona CEE, cu o cotă de piaţă peste Ungaria (7%) şi Slovacia (3,3%).

La nivel local, cel mai activ sector a fost cel de office, cu o pondere de 66% din volumul total, urmat de cel de retail (29%), ȋn vreme ce aportul sectoarelor de hospitality şi industrial a fost unul redus (3%, respectiv 1%). Din punct de vedere al locaţiei, 93% din volumul de investiţii a fost generat de tranzacţiile cu proprietăţi din Bucureşti, o serie de tranzacţii fiind ȋnregistrate şi ȋn oraşe regionale, precum Cluj-Napoca şi Brasov.

Tim Wilkinson, Partner, Capital Markets, C&W Echinox: „După o lungă perioadă ȋn care o serie de noi investitori au monitorizat piaţa imobiliară din Romȃnia, analizȃnd posibile investiţii, ultimele luni ale anului 2017 şi prima jumătate a lui 2018 au consfiinţit apariţia unui nou capital tranzacţional. Această tendinţă investiţională va continua şi ȋn a doua jumătate a anului, astfel că vom mai vedea ştiri cu privire la intrarea unor noi investitori pe piaţa locală. Pe măsură ce randamentele imobiliare continuă să scadă ȋn pieţele mai dezvoltate din Europa Centrală şi de Est, România va beneficia de o tendinţă naturală a investitorilor de a se orienta mai spre Est pentru o rentabilitate mai ridicată, ȋn condiţiile unei pieţe cu un grad de risc acceptabil. În acest context, Romȃnia reprezintă o variantă atractivă. Volumul investiţional este important, dar considerăm că pe termen lung numărul şi diversitatea investitorilor care intră pe piaţă vor fi şi mai importante.

Cea mai mare tranzacţie din punct de vedere valoric a fost ȋncheiată de Lion’s Head Investments, un joint-venture ȋntre Old Mutual şi AG Capital din Africa de Sud, care a achiziţionat Oregon Park, cu o suprafaţă de 70.000 de metri pătraţi ȋnchiriabili din zona Barbu Văcărescu – Floreasca. Această tranzacţie reprezintă un nou record pentru piaţa locală, fiind cea mai mare din segmentul de office, precum şi prima ȋncheiată de Old Mutual ȋn Romȃnia, consolidȃnd poziţia investitorilor sud-africani din piaţa imobiliară locală. De altfel, recent a fost anunţată şi vanzarea proiectului The Bridge din zona Orhideea, tranzacţie care odată finalizată va seta un nou prag de preţ.

De asemenea, CA Immo a achiziţionat clădirea de birouri Campus 6.1 de la Skanska pentru 53 de milioane de euro, prima tranzacţie realizată de CA Immo ȋn Romȃnia după aproape 10 ani.

În ceea ce priveşte retailul, cea mai relevantă tranzacţie a fost achiziţionarea parcului de retail Militari Shopping din București pentru 95 milioane de euro de către un alt grup de investitori sud-africani – Prime Kapital şi MAS Real Estate.

