Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, aflat astăzi în vizită de lucru la centurile municipiilor Suceava și Rădăuți, l-a apostrofat pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care i-a solicitat printr-o scrisoare să repare drumurile naționale de pe raza județului și să demaraze construcția Autostrăzi Unirii și a drumului expres Siret-Suceava-Pașcani. Cuc i-a transmis lui Flutur să aibă grijă mai degrabă de dumurile județene care sunt în subordinea Consiliului Județean și să nu se bage la obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor. El a concluzionat că ceea ce face șeful administrației județene nu este decât ”un exercițiu de imagine”.

”Dacă dânsul vrea să mă caute mă sună și mă întreabă direct”

”Eu nu știu ce exercițiu de imagine vrea să facă domnul Gheorghe Flutur. Eu am treabă. Nu am timp să stau să-i dau informații la Legea 544 sau ce vrea dânsul. Dacă dânsul vrea să mă caute mă sună și mă întreabă direct. Eu stau pe șantiere să văd cum avansează lucrările. Nu stau să mă plimb pe șantiere și să fac un titlu de glorie. Am văzut acum ceva timp un filmuleț cu dânsul care venea și punea nisip cu pietriș cu lopata la o basculantă la roțile din față când ea avea tracțiune pe spate. În primul rând dacă tot vrei să faci lucruri care dau bine la presă fă-le cum trebuie. În al doilea rând a terminat toată treaba la Consiliul Județean? Are toate drumurile județene la negru, plombate, fără gropi? Eu nu știu de ce vine să se bage pe obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor în condițiile în care drumurile județene am înțeles și eu de la colegi că sunt cum sunt. Totodată dacă vrei să faci fă lucrurile cum trebuie pune pietrișul unde e tracțiunea pe spate că acolo trage nu pe față. Dacă spun un lucru îl fac cum trebuie și nu vin să mă fac de râs doar așa de dragul imaginii să chem presa hai să mp vedeți și pe mine că dau cu o lopată”, a declarat Răzvan Cuc.