Consilierul județean PSD, Cristian Cuciurean, a demisionat din funcția de adjunct al Inspectoratului Școlar Județean. El și-a depus demisia în ultima zi a lunii ianuarie. Cuciurean ocupa funcția din luna august a anului trecut însă pentru o perioadă a deținut și postul de inspector general. De menționat că profesorul Cristian Cuciurean era ultimul din vechea gardă care mai rămăsese în fruntea IȘJ Suceava. PNL și-a instalat ”generalul” în persoana lui Grigore Bocanci și un adjunct în persoana lui Ioan Puiu.

