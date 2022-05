Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț cu Anamaria Prodan. Impresara a declarat în repetate rânduri că antrenorul Universității Craiova a ajuns să fie cunoscut datorită ei, iar tehnicianul comentează acum declarațiile.

Laurențiu Reghecampf confirmă, chiar dacă indirect, că el și Anamaria Prodan au ajuns să aibă succes împreună. Totuși, el a ținut să precizeze că nu au ajuns cunoscuți unul datorită celuilalt, ci amândoi au făcut parte din aceeași echipă, notează click.ro.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, tehnicianul de la Universitatea Craiova a primit întrebarea care stătea pe buzele multora: „Cine ar fi fost Laurențiu Reghecampf fără Anamaria Prodan?”

Fără să stea prea mult pe gânduri, Reghe a spus că succesul nu l-a schimbat. „Eu nu mă schimb, probabil că aș fi fost același om. Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Anamaria și întotdeauna am avut discuții acasă pe tema asta, niciodată nu mi-am dorit să fiu pe coperta ziarelor, nu mi-am dorit niciodată să fiu gratuit în ziare, mi-am dorit întotdeauna să apar pentru lucrurile pe care le-am făcut. Mi-ați citat câteva declarații, este urât să le spun acum, dar în foarte multe declarații nu sunt eu cel care le-a dat. (…) Consider că am fost un cuplu și ar trebui să menținem acest lucru pentru copilul nostru.”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la Kanal D.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cui-i-se-datoreaza-succes-lui-laurentiu-reghecampf-636952.html