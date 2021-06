Culiță Sterp, fost concurent la „Survivor Romania”, este primul din istoria reality-showului care și-a dorit să fie descalificat. Solistul a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Click!, în care a povestit cum a fost întoarcerea acasă, la iubita lui însărcinată, dar și ce planuri au ca tineri părinți.

Click!: Te-ai întors acasă, bine ai venit. De cine ți-a fost cel mai dor?

Culiță Sterp: Cel mai dor pe lumea asta mi-a fost de iubita mea, Daniela, cea care în curând va aduce pe lume copilașul nostru, de mama mea, de frații mei, de oamenii care au fost lângă mine și la bine și la greu. Mi-a fost de viața pe care o am acasă, de toate lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, de muzică. Abia aștept să merg la evenimente să mă întâlnesc cu oamenii, să îmi iau energia de la ei.

Ce ai mâncat și ce ai făcut prima oară când ai ieșit de la „Survivor”? Îți era dor de mâncarea de la mama ta?

Când am ajuns acasă m-am aruncat direct în mâncarea mamei Geta, am luat o bucată mare de brânză pe care am mâncat-o cu ambele mâini, nu mai puteam să respir. Mi-a făcut mama salată boeuf, ouă umplute, slănină, cârnați. Îmi era dor de mâncarea tradițională cu care am crescut. N-am știut ce este ăla suc sau fast food decât după ce am început să ieșim în lume. Am crescut natural și mi-a fost dor de gustul copilăriei. Am avut o singură problemă, mi s-a micșorat stomacul și nu am putut să mănânc foarte mult.

Ce ți s-a părut cel mai greu la acest realty-show?

Cel mai greu a fost dorul de casă care a început să se accentueze după prima lună la Survivor România, apoi…. lipsa mâncării, foamea. Am mai răbdat foamea, au fost zile în care nu am mâncat, fiind cu treabă, dar ajungeam seara acasă și totul era OK. Aici nu aveam ce să mâncăm în afară de nuci de cocos și ceea ce câștigam la reward-uri. Era foarte greu. Chiar m-a întrebat Daniela dacă mâncam ceva dimineața când ne trezeam în Dominicană. Ce să mâncăm? Respirăm, beam apă, spărgeam o nucă de cocos și mergeam la joc.

Cât ai slăbit? Câte kilograme aveai când ai plecat?

Aveam 105 kilograme când am plecat în Dominicană și când am ajuns acasă m-am cântărit și am 88 de kilograme. Mie nu mi s-au văzut niciodată coastele. Dar mi-a prins bine experiența, a fost o detoxifiere pentru organism. Daniela, când m-a văzut, a spus că sunt exact cum eram în clasa a doisprezecea, la liceu.

