Vrei sa stii care este trendul pentru sezonul primavara-vara 2020? Cei de la Pantone au stabilit deja culorile anului urmator, indiferent daca este vorba despre haine, accesorii sau genti. Directorul executiv al Pantone Color Institute, Leatrice Eisman, a declarat faptul ca moda este adesea un indicator al ceea ce se intampla in lume si in jurul nostru. Din punct de vedere colorist si din punct de vedere al design-ului, perceptivitatea nuantelor de albastru sunt foarte linistitoare si definesc astfel trendul pentru anul urmator.

Totodata este vorba si despre echilibru. Unii oameni vad o culoare si isi imagineaza un sunet care o insoteste. Acelasi lucru se intampla si cu alte simturi olfactive. Mirosim un anumit miros si ne gandim automat la o culoare. Nuantele de albastru, de exemplu, te vor duce cu gandul la mare.

Iata culorile de top stabilite de Pantone pentru primavara-vara 2020

Rosu Scarlet: Eiseman a spus ca aceasta nuanta de rosu aprins sugereaza atentie si feminitate. Luna trecuta in Franta, Prima Doamna Melanie Trump a purtat o rochie Alexander McQueen in culoarea Rosu Scarlet. Omologul ei francez Brigitte Macron a purtat la un eveniment o nuanta similara intr-o rochie decupata.

Culoare sofranului: Galbenul a fost intotdeauna o culoare de primavara, sugerand perspectivele primaverii, asemanatoare cu a sofranului si cu lumina soarelui. Aceasta nuanta foarte puternica si hotarata adauga o pata de stralucire in paleta de culori pentru 2020 din punctul de vedere al lui Eiseman. Aceasta a spus faptul ca sofranul este o dovada ca suntem intr-adevar interesati sa aflam mai multe despre arome, in special atunci cand sunt utilizate in alte tari.

Albastrul clasic: Amintind de cerul albastru intens, Classic Blue este o culoare care are o influenta calmanta. Si dupa cum sugereaza si numele, aceasta nuanta marina profunda si intunecata are putin mai multa viata si vitalitate. De exemplu Meghan Markle a purtat rochii in nuante Classic Blue de la Jason Wu si Roksanda Athena.

Verde Biscay: Aceasta nuanta este rece si racoritoare, chiar acvatica, iar numele te poate duce cu gandul la calatorie, la vacanta.

Denim: Eiseman a descris aceasta „nuanta super confortabila” ca fiind ca o noua pereche de blugi noi, pe care tocmai ai pus-o pe tine.

Coaja de portocala: Directorul Pantone a spus ca aceasta culoare asemanatoare ca tarta de portocale va fi destul de influenta in sezonul urmator primavara-vara. Designeri precum Derek Lam de la Crosby au adaugat aceasta nuanta in colectiilor lor de primavara. Chiar Cheetos a organizat joi primul sau show de moda „House of Flamin” Haute ”. Eiseman a spus ca portocaliul a fost intotdeauna un cultivator lent in materie de moda. Acum, sezon dupa sezon, exista o anumita tonalitate de portocaliu.

Roz coral: Priyanka Chopra, Kate Middleton si chiar regina Elisabeta a II-a au imbracat vestimentatii in aceasta culoare calda si primitoare. Pe langa faptul ca purtatorii acesteia ies in evidenta intr-o multime, Coral Pink are o istorie proprie, ridicand popularitatea modelului Living Color. „Specialistii Pantone stiu ca, in general, o culoare a anului are un efect de retinere pentru anul urmator. Astfel Coral Pink este o versiune mai usoara de primavara a culorii din 2019 Living Coral.

Alb stralucitor: Acest element de baza poate fi, de asemenea, o nuanta preferata pentru primavara 2020 in combinatii cu alte culori mai indraznete. Actrita Rooney Mara a optat pentru o rochie alba Givenchy pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Venetia. Pentru stilul casual aceasta optiune moderna poate lasa purtatorul sa se simta curat si impecabil. Albul stralucitor este atunci cand ai nevoie de „ziua aceea fara culoare, puritate si curatenie”, asa cum a declarat directorul Pantone.