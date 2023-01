Paula Seling a uimit pe toată lumea în momentul în care a dezvăluit că a devenit mamă în secret, în urmă cu câțiva ani. Artista a adoptat o fetiță pe nume Elena. Din păcate, mariajul ei a ajuns la final ulterior, dar a păstrat o relație amiabilă cu fostul soț, iar micuța se înțelege de minune și acum cu tatăl ei adoptiv, notează click.ro.

„Procesul e minuțios, cu teste și analize psihologice, fizice. Dar nu a fost greu. Am fost foarte nerăbdători, ambii părinți, și am reușit, printr-un program special, să adoptăm destul de repede. Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru. Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine”, a declarat Paula Seling, în exclusivitate pentru Revista Viva.

