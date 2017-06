Anamaria Prodan a revenit marţi seara (6 iunie) în televiziune cu emisiunea „Gospodar fără pereche” de la Pro Tv, proiect care a făcut-o să-şi amintească şi de copilăria ei pe care a trăit-o la ţară. Impresarul de fotbal a povestit într-un interviu cum arată viaţa ei în urmă cu mai bine de 20 de ani, când nu avea nicio grijă şi îşi invita colegii de clasă la o cofetărie de fiţe ca să le facă cinste, notează click.ro.

Prezentatoarea a mărturisit într-un interviu acordat www.adevarul.ro că după Revoluţie avea atât de mulţi bani încât nu ştia ce să facă cu ei. Acest lucru nu a fost neapărat de bun augur şi au făcut-o să greşească şi să ajungă în punctul de a pierde tot. Sexy-impresara a povestit care a fost momentul în care ajucat la cazino şi lucrurile au scăpat de sub control. „La casino am ajuns din cauza anturajului. Anturajul este cea mai mare nenorocire. )…) Când am făcut 18 am zis că gata, din momentul ăsta eu fac ce vreau, nu mai are nimeni dreptul să-mi zică nimic. Până atunci eram terorizată, nu puteam să mişc. Atunci am pierdut şi casa.”, a mărturisit vedeta tv, conform sursei citate.

