Claudiu Bleonț, unul dintre cei mai renumiți actori români, are nu doar o carieră impresionantă, ci și o poveste de viață tumultoasă. Cum a ajuns să fie trimis în arest, după ce a ieșit să cumpere cadouri.

În urmă cu doar câteva zile, Claudiu Bleonț a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde a povestit diverse experiențe din viața sa.

„Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie… Cam astea. Am încărcat la greu. Bucătărie, pe la curățat cartofi. Și am citit Cittadella de Saint-Exupery și portretul artistului din tinerețe James Jones. În cele 10 zile de arest, la unitatea militară 01183, Plenița”, a dezvăluit actorul Claudiu Bleonț, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit click.ro.

Actorul nu regretă nimic din ceea ce i s-a întâmplat și consideră că fiecare experiență, plăcută sau neplăcută, a fost necesară pentru a-l ajuta să devină cea mai bună variantă a sa. Consideră și în prezent că liberul arbitru constă în modul în care fiecare dintre noi alege să-și vadă și să-și gestioneze viața.

