Nicoleta Nucă (28 ani) a început anul în forță! Solista de peste Prut va face parte din distribuția unui film, o producție italiano-americană, potrivit click.ro. Este primul ei proiect cinematografic, în care o interpretează pe…”Betty cea urâtă”!

„Anul acesta se va lansa și filmul în care am jucat și abia aștept, sunt foarte nerăbdătoare să văd cum va fi totul. Sper ca acest proiect să îmi deschidă uși, am mai multă încredere în mine acum în ceea ce privește actoria, sper să îmi aducă mai multe proiecte cinematografice, mi-a plăcut foarte mult. Filmul se va lansa în iunie 2023, “Sicilian Holiday”, este o producție italo-americană. S-a filmat în Sicilia, într-un loc superb, am un rol de româncă, foarte nesigură, urâțică…un fel de Betty cea urâtă așa. Provocarea cea mai mare, a fost pentru că a trebuit să ies din zona mea de confort și să am parte de un machiaj care m-a transformat total.”, a declarat Nicoleta Nucă, în exclusivitate pentru Click!.

