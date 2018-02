În 2014 îşi făcea debutul ca artist în India, în filmul “O’Teri”, iar azi abia mai face faţă proiectelor pe care le are acolo: modă, reclame, muzică, televiziune. Mai mult, Iulia Vântur (37 de ani) le-a cucerit şi pe rudele iubitului ei, actorul Salman Khan (52 de ani), aşa că viaţa în “exil” pare din ce în ce mai minunată.

Click!: Iulia, eşti tot mai prezentă în showbiz-ul indian. La ce emisiuni ai mai fost recent?

Iulia Vântur: Am fost invitată în emisiunea “TheVoice Kids” şi în “The Raising Star”. A fost incitant, pentru că în emisiunile respective se vorbeste doar hindi. Am cântat, ne-am distrat, am interacţionat şi “jurizat” concurenţii. Mă bucur că piesa noastră, “Harjai”, este difuzată foarte des pe TV, radio, sunt recunoscătoare pentru asta.

