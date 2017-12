Este de nrecunoscut după ce a slăbit spectaculos în ultimul an. Marius Ivancea, cunoscut sub numele de scenă What’s Up, a reulşit ceea ce unii credeau că este imposibil. Artistul a dat jos într-un an peste 25 de kilograme, fără să facă sport, ci doar cu mai multă disciplină alimentară, notează click.ro.

“Măncam noaptea şi câte două şaorma. Fast food-ul te face sa ajungi la 104 kilograme. Practic mănânc orice fără carbohidraţi. (…) Când mi-e foame mă salvează merele. Aşa am slăbit, cu mere! Nu am ajuns la sală”, a povestit What’s Up la „Răi da’ buni”, conform sursei citate.

