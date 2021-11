În această zi de 14 noiembrie, în anul 1650, la Haga, s-a născut un băiat brunet care a fost educat în limba franceză și care, într-o zi, a devenit regele Angliei.

Numele lui era Wilhelm de Orania. Deși de viță regească – era fiul prințului de Orania și Stadholder al Olandei (prim-ministru ales de către Stările Generale, legislativul olandez) și nepotul lui Carol I al Angliei, Wilhelm nu a avut o copilărie ușoară. Tatăl lui a murit când el avea doar opt zile și nobilimea olandeză, amintindu-și de firea dictatorială a tatălui, a decăzut din funcții Casa de Orania.

În același timp, legăturile de sânge dintre el și Carol I nu i-au fost de ajutor, pentru că acesta din urmă fusese executat cu un an înainte de nașterea lui Wilhelm, lăsând țara în grija părintească a lui Oliver Cromwell.

Probabil că primul imbold spre putere al lui Wilhelm a venit în 1671, când Ludovic al XIV-lea al Franței a hotărât să invadeze Olanda. Numit general, Wilhelm a condus o trupă de soldați olandezi neinstruiți în lupta împotriva francezilor. Căutând disperat un conducător care să poată opri invadatorii, Stările Generale l-au promovat rapid în funcția de Stadholder și, deși nu-i putea înfrânge pe francezi pe câmpul de luptă, Wilhelm a reușit să se alieze cu Spania și cu împăratul Sfântului Imperiu Roman, aducând astfel conflictul într-un blocaj, care a putut fi rezolvat prin negocieri.

Acum fiind un om important, pe 14 noiembrie 1677, ziua când împlinea 27 de ani, Wilhelm s-a căsătorit cu verișoara lui, prințesa Maria a Angliei, pe atunci o fată de cincisprezece ani, fiica viitorului Iacob al II-lea. În 1685, Iacob a moștenit tronul după moartea fratelui său, Carol al II-lea, însă catolicismul său militant i-a neliniștit pe supușii lui protestanți.

În iunie 1688, parlamentul englez l-a invitat pe Wilhelm să le invadeze țara, iar Wilhelm a debarcat la Brixham, pe coasta Devonului pe 15 noiembrie 1688, la o zi după ce împlinise 38 de ani. În decembrie, nevolnicul Iacob era în exil în Franța, iar pe 12 februarie 1689, parlamentul îi invitase pe Wilhelm și pe Maria să devină împreună rege și regină, singurul moment din istoria Angliei când un soț și soție au domnit împreună.

Deși Maria a murit după cinci ani de la urcarea pe tron, Wilhelm a continuat să domnească până la moartea sa, în 1702.

