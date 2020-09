Cu toate ca este una dintre cele mai mici tari, Monaco este printre cele mai bogate locuri din lume. Se spune ca una din trei persoane care locuiesc in Monaco este milionara. De aceea vinurile vechi sunt foarte apreciate aici, atat pentru consum, cat si pentru colectionare.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, oamenii din Monaco au reusit sa ascunda de Hitler o vasta colectie de vinuri. Aceasta valora atunci mii de lire sterline, in prezent fiind cea mai valoroasa si apreciata in intreaga lume.

Colectia de vinuri din Monaco

Sub Monte-Carlo, un faimos hotel de cinci stele din Monaco, se afla una dintre cele mai exclusiviste pivnite de vinuri. Aflata la o adancime de 12 m, aceasta reuneste mai multe colectii private sau detinute de diverse companii si contine mii de sticle de vin de o valoare impresionanta.

Documentarul realizat de BBS dezvaluie lucruri nestiute despre colectia de vinuri din Monaco

BBS a fost singura televiziune care a primit acces in crama hotelului pentru a realiza un documentar de exceptie numit “Playground of the Rich”.

In acest documentar, Patrice Franck, somelierul principal al cramei Monte-Carlo din Monaco, a dezvaluit cateva picanterii despre colectie. Astfel, s-a aflat ca locuitorii din Monaco, in cel de-al doilea razboi mondial, temandu-se de faptul ca Adolf Hitler ar putea jefui intreaga colectie, au gasit o cale de a o ascunde.

Cum au ascuns locuitorii crama de vinuri

Inainte de cel de-al doilea razboi mondial, seful cramei din Monaco a avut ideea de a inchide coridoarele cramei cu sticle goale, creand astfel impresia ca nu exista nimic dincolo de acestea. Au fost stivuite peste 3.000 de sticle goale pe coridor, acestea fiind asezate pe mai multe randuri de rafturi, menite sa descurajeze pe oricine ar fi vrut sa intre in pivnita. In acest fel au fost pastrate unele dintre cele mai speciale vinuri. Salvate fiind atunci din mainile germanilor, acestea au devenit in prezent extrem de valoroase si sunt pastrate in siguranta deplina sub cheie.

Prin ce se impresioneaza colectia de vinuri de la Monaco

Descrisa ca fiind uimitoare si fascinanta, nu numai prin valoare, ci si prin povestea incredibila pe care o spune, crama din Monaco cuprinde vinuri de colectie extrem de scumpe, printre care si Chateau Margaux 1929 care a fost evaluat la nu mai putin de 2.411 GBP.

Crama din Monaco – cea mai mare crama privata din lume

Construita in 1863, pivnita de vinuri din Monaco reprezinta un sistem complex de coridoare si caverne, fiind in prezent una dintre cele mai mari crame private din lume. Aceasta depoziteaza peste 350.000 de sticle de vin si alcool, printre care si vinuri de epoca care valoreaza mii de lire sterline.

Crama Monte Carlo din Monaco – loc elegant de degustare

Suprafata cramei din Monaco totalizeaza in prezent 16.000 de metri patrati si ofera oaspetilor posibilitatea de a degusta o selectie rafinata de vinuri. Aceasta degustare se poate face fie la restaurantele cu o stea Michelin, fie la o maasa privata chiar in beciuri.

Wine Palace Monte-Carlo este cu siguranta cea mai cunoscuta crama de vinuri din regiune. Aceasta se remarca prin luxul care ii confera titulatura de palat, iar vinurile oferite aici sunt demne de casa regala. Wine Palace se mandreste cu o pivnita de neegalat care ofera intr-un cadru extrem de rafinat si elegant peste 2.300 de tipuri de vinuri, sampanie sau bauturi spirtoase.

Wine Palace contine atat vinuri din lumea veche, cat si din lumea moderna si este preferata proprietarilor de yahturi si somelierilor.

Monaco – tara degustarilor celor mai bune vinuri

Monaco se remarca in prezent ca fiind locatia ideala pentru a savura unele dintre cele mai bune vinuri de pe Riviera Franceza si nu numai. Vecinatatea Italiei, aerul si marea sunt o garantie pentru cele mai bune selectii de vinuri. Daca piata imobiliara din Monaco a fost o atractie pentru strainii care pot face achizitii fara a plati taxe, degustarile de vinuri sunt apreciate de cunoscatori de vinuri vechi din intreaga lume care vin aici pentru a-si imbogati colectiile.