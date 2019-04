Geanina Ilieș a explicat cum a fost pentru ea experiența de la Ferma. Ea a fost eliminată de curând, după ce a fost la duel cu Brigitte Năstase, iar fosta soție a lui Ilie Năstase a fost mai pricepută la probe decât fosta prezentatoare tv. Genina Ilieș a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a dezvăluit cum s-a simțit în postura de concurentă a emisiunii Ferma, difuzată la ProTv, notează click.ro.

„A fost o provocare, poate cea mai mare din viața mea. A fost o nebunie în care un amalgam de gânduri și sentimente mi-au oferit șansa să trăiesc cea mai interesantă experiență de viață. Am cunoscut tipologii de oameni diferiți, de care m-am atașat și nu am purtat ranchiună nimănui, indiferent de situații. A fost un joc, pe care l-am înțeles și pe care l-am tratat cu calm, cu maturitate, cu răbdare și îngăduință”, a scris Geanina Ilieș pe Facebook, potrivit sursei citate.

