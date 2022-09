Papa Grigore al XI-lea murise la scurt timp după ce adusese înapoi papalitatea la Roma, punând capăt astfel așa-numitei captivități babiloniene, acea perioadă de aproape 70 de ani în care toți papii au locuit la Avignon, sub controlul regilor Franței. Acum, pe tronul Sfântului Petru se afla napolitanul Bartolomeo Prignano, care luase numele de papa Urban al VIlea.

Era încăpățânat, dictatorial și dificil, acuzându-și cu vehemență cardinalii de lascivitate și simonie, văzând la tot pasul numai vicii. Însă, pentru un numeros grup de cardinali francezi, cea mai mare crimă a sa a fost refuzul de a readuce papalitatea la Avignon, după ce le câștigase voturile promițându-le că va face acest lucru.

La început furioși, cardinalii au încercat să i se opună lui Urban, făcându-l „antihrist, diavol, apostat, tiran, amăgitor” și aducându-i și alte acuzații de acest tip. Însă Urban s-a agățat cu încăpățânare de putere.

Mutându-se la Fondi, lângă Neapole, cardinalii au ținut propriul conclav și, în data de 20 septembrie 1378, au ales un alt francez, Robert de Geneva, ca papă și l-au dus înapoi la Avignon. Robert și-a luat numele de papa Clement al VII-lea, dar problema era că Urban al VI-lea rămânea papă la Roma. Papii și antipapii nu reprezentau nimic nou pentru Biserică.

Un anume Hippolytus fusese primul antipapă, în anul 218 d.Hr. Clement al VII-lea a fost mai curând un întârziat în această privință, al 34-lea antipapă de la fondarea Bisericii de către Sfântul Petru. Însă sciziunea (numită Marea Schismă) care a început cu Clement și Urban a însemnat o tulburare incomensurabil mai gravă în istoria Bisericii.

În cursul următoarelor patru decenii, au fost cinci papi „legitimi” și patru antipapi, cel puțin doi și uneori chiar trei concomitent, unul la Roma, unul la Avignon și, ocazional, câte unul la Bologna.

În cele din urmă, la 26 iulie 1417, Martin al V-lea a devenit papă unic, atunci când Conciliul de la Konstanz l-a îndepărtat pe unul dintre falșii pretendenți, Benedict al XIII-lea. Marea Schismă a durat 38 de ani și 309 zile.

Din nefericire, problemele papalității erau departe de a fi rezolvate odată cu sfârșitul Marii Schisme, deoarece aveau să mai urmeze doi antipapi. Însă ultimul dintre ei, Felix al V-lea, a renunțat la pretenții în anul 1449.

Tot la 20 septembrie:

356 î.Hr.: Se naște Alexandru cel Mare.

1519: Ferdinand Magellan își începe voiajul în jurul lumii cu cinci corăbii și 280 de oameni.

1857: Ia sfârșit asediul orașului Delhi, care duce la încheierea Revoltei Indiene.

1870: Reunificarea Italiei este finalizată odată cu intrarea lui Garibaldi în Roma.

Geo Alupoae, critic de teatru.