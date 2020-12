Patrula de poliție din cadrul Poliției Orașului Siret, în timp ce executa activități specifice în baza Planului de acțiune al I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier pe raza orașului Siret, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe str. Parcului spre ieșirea din orașul Siret.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 24 ani din orașul Siret, care a declarat verbal că nu are asupra sa permisul de conducere.

Fiind verificat în baza de date a deținătorilor de permis de conducere s-a constatat că cel în cauză nu figurează cu permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

