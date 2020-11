Parte integrantă a Bucovinei, comunitatea poloneză care trăiește aici și-a lăsat și continuă să-și lase amprenta permanent asupra zonei. Dovadă stau investițiile realizate de reprezentanții Uniunii Polonezilor din România, investiții care au ajutat la modernizarea Bucovinei. Ghervazen Longher, candidatul comunității poloneze pentru un mandat de deputat în Parlamentul României, a mărturisit că pentru el Bucovina înseamnă tot ceea ce este pe aceste meleaguri, de la tradiții și obiceiuri, până la elementele care țin de modern și noutate.

”Mă simt de aceeași măsură polonez, român, german, evreu sau armean. Am văzut că în Bucovina putem trăi în comuniune, într-o bună înțelegere, și cred că acesta este cel mai important lucru într-o societate care își caută identitatea. Consider că toată implicarea mea în proiectele din diferite sate sau commune reprezintă o contribuție important la zestrea Bucovinei. Iar acest lucru l-am făcut nu doar noi, cei din ziua de azi, ci toți polonezii care au trait în Bucovina”, a precizat Ghervezen Longher.

Iar această implicare se poate vedea în obiective importante, din diferite domenii de activitate, începând cu drumuri și terminând cu școli. Prin mijlocirea direct a președintelui Uniunii Polonezilor din România s-a construit Școala Gimnazială cu grădiniță „Krystyna Bochenek” din Poiana Micului, dar și drumul Pârteștii de Sus – Solonețu Nou. Ambele investiții au fost realizate cu bani din bugetul statului polonez, dar au o mare importanță pentru oamenii care trăiesc în aceste zone. Pe aceeași linie se înscrie construirea, renovarea și achiziționarea Caselor Polone din Solonețu Nou, Pleșa, Poiana Micului, Păltinoasa, Cacica, Vicșani, Siret, București și Suceava, la care trebuie adăgate lucrările de construcție și dotarea Casei Polone din Moara și a terenului de sport. Toate aceste sedii ale comunităților poloneze au fost sau urmează a fi dotate cu aparatură necesară pentru desfășurarea activităților în condiții optime. Un obiectiv de interes national care atrage anual zeci de mii de turiști este Bazilica Minor din Cacica. La acest obiectiv, Ghervazen Longher a contribuit decisive pentru atragerea de fonduri pentru renovarea bisericilor și piațetei „Sf. Ioan Paul al II-lea”. Nu în ultimul rând, trebuie amintită contribuția reprezentantului minorității polone din România pentru atragerea de fonduri necesare construirii Centrului de Afaceri din comuna Cacica (actuala Primărie).

”Toate aceste investiții sunt o garanție a parteneriatului nostru, al comunității poloneze, cu populația majoritar română, dar și cu celelalte minorități din Bucovina. Casa noastră este casa tuturor celor din această zonă și vrem ca această conviețuire pașnică să continue un timp cât mai îndelungat”, a concluzionat Ghervazen Longher.