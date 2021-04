Considerat una dintre vocile de aur ale României, Marcel Pavel (62 de ani) are mari probleme în pandemie. A fost la un pas de moarte anul trecut, când a fost infectat cu Covid, iar acum a ajuns la fundul sacului cu banii în lipsa concertelor, notează click.ro.

Marcel Pavel are de întreținut opt persoane și nu știe cum se va mai descurca în situația actuală. Problemele cu banii au început pentru artist încă din 2008, când pierdut nu mai puțin de 40.000 de euro din cauza unei afaceri păguboase. De atunci, solistul nu-și mai revine la capitolul finanțe. „Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii. Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară!”, a declarat Marcel Pavel, la „Xtra Night Show”, potrivit sursei citate.

