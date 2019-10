Oana Roman (43 de ani) este în culmea fericirii. A reuşit să-şi cumpere, în sfârşit, casa visurilor ei, o vilă imensă situată în Pipera-Tunari, în care va putea locui cu toată familia, inclusiv cu mama ei, Mioara Roman, notează click.ro.

„Am o casă imensă, cu grădină, cu pruni, cu livadă, am tot ce mi doreşte inimioara. Mi-a depăşit aşteptările. Toată viaţa mi-am dorit băi mari şi acum le am. Acum suntem in amenajări. Alerg după uşi, jaluzele şi toate cele. Mobila o am, e mobila mea veche de la apartamentul în care am locuit până acum. Ne-am mutat în noua casă mai devreme cu două săptămâni, prin bunăvoința vechilor proprietari”, a declarat Oana, pentru click.ro, entuziasmată din cale afară.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cum-reusit-oana-roman-sa-isi-cumpere-vila-de-160000-de-euro-imi-merge-bine-ultima