Sătmăreanul Bertici Attila este un tip extrem de echilibrat. Încă din primele zile ale stării de urgență a făcut apel la rațiune și la respectarea măsurilor de siguranță. Din păcate, în urmă cu câteva zile s-a infectat cu noul coronavirus.

A suferit mult, cu stări febrile, dureri de mușchi, o stare generală de rău. S-a tratat cu medicamentele de pe piața românească, dar niciun efect, spune Bertici Attila. Până când a apelat la un medicament adus din Rusia, iar încă din prima zi de administrare nu a mai avut niciun simptom.

Bertici Attila, Satu Mare:

„Au trecut 11 zile foarte grele. Cine mai zice că, Covidul este doar o răceala nu știe ce vorbește. Am trecut prin momente cumplite, când ai febra de 39-40 și nu ai aer, te doare orice mișcare, te doare carnea de pe tine, ai o durere de cap de nedescris, în capul tău ști că trebuie mers la spital, dar ți-e groază știind ce te așteaptă acolo.

Într-un final am ales să mă tratez acasă. Am primit tratament de la medic, 8 zile și nimic, doar febră și dureri cumplite și frică de moarte! Sâmbătă dimineața când am analizat foarte serios să sun la ambulantă și să merg la spital (febră mare și lipsă aer) am avut o discuție cu bunul meu prietenul Gabriel Antoniu Lavrincic, care a văzut suferința mea, mi-a trimis imediat Arbidol, un medicament antiviral rusesc.

Dragilor, acum sunt în a 11-a zi, după trei zile de Arbidol mă simt foarte bine. Nu mai am febră, au trecut durerile, mă simt ca nou! Cu ajutorul lui Dumnezeu voi trece și peste asta, revin în curând! Va imbratisez!!”