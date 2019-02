Cariera lui Feli (32 de ani) a început cu un episod dramatic, iar singurul care i-a întins o mână de ajutor a fost Smiley (35 de ani). Cântăreața avea pe atunci peste 100 kg și asta o complexa teribil.

„În prima mea tentativă de mutat la Bucureşti, am stat 10 luni. M-au luat toate complexele din Univers. M-am întors în Timişoara şi am intrat într-o depresie. Două săptămâni am stat cu jaluzelele trase la geam. Nu mai voiam să aud pe nimeni”, a povestit Feli pentru Antena Stars.

