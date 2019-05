Anul trecut, Anamaria Prodan afişa o siluetă rubensiană pe plaja din Mamaia. Perfecţionistă din fire, afacerista nu s-a complăcut în această situaţie, aşa că a luat măsuri. A slăbit nici mai mult, nici mai puţin de 17 kilograme, cu salată de roşii şi castraveţi, paste şi câte trei litri de apă pe zi. „De la 72 kg am ajuns la 55 kg”, a spus vedeta pentru Click!.

Click! a aflat care au fost „ingredientele” dietei sale. „Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial.”, a declarat pentru Click! Anamaria Prodan.

