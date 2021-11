Designul dormitorului principal pune de obicei accentul asupra piesei centrale care poate fi patul sau o piesa de arta incredibila pozitionata deasupra acestuia, fiind completat de culoarea peretilor si de decoratii. Totusi, cand vine vorba despre crearea unei atmosfere placute, relaxante si confortabile, iluminarea este la fel de importanta ca si celelalte elemente.

Cand alegi lampi de dormitor, insa, nu trebuie sa te limitezi la traditionala pereche de veioze de pe noptiera. Aplicele si lampile de podea sunt o modalitate excelenta de a adauga un plus de stil si rafinament camerei.

Desingul si tipul de iluminare

Designerii stiu ca exista trei tipuri de iluminare si vor tine cont de ele si in dormitorul principal. Este vorba despre iluminarea ambientala, de accent si functionala. Este important sa iti faci un plan de iluminare in mai multe straturi atat in dormitorul principal, cat si in restul casei. Crearea zonelor de lumina pe niveluri diferite creeaza o atmosfera placuta, da viata unei camere si aduce un plus de farmec.

Dormitorul principal este camera in care vei dori sa te simti cat mai bine si vei dori sa fie cat mai placut iluminata. Iata cateva lucruri de care ar trebui sa tii cont inainte de a cumpara lampi pentru dormitor.

Creeaza un plan de iluminare

Tinand cont de dimensiunile camerei si de zonele functionale, vei putea crea un plan de iluminare adecvat. Daca dormitorul este mic si il folosesti doar pentru a dormi, alegerea lampilor este foarte simpla si tine doar de gust si de preferinte. Insa, daca ai un dormitor mare in care exista mai multe zone functionale, cu siguranta vei avea nevoie de lampi pentru birou, pentru coltul de lectura sau pentru masa de toaleta.

Intrebari la care ar trebui sa iti raspunzi

Planul de iluminare pentru un dormitor mare ar trebui sa tina cont de raspunsul la cateva intrebari:

Noptierele sunt suficient de mari pentru a folosi lampi de masa?

Vei citi sau vei lucra in pat? Daca da, vei avea nevoie de lampi care sa iti asigure o lumina intensa.

In dormitor exista un birou de lucru sau o zona de lectura?

Vrei lumini de tavan?

In ce zone ale camerei doresti mai multa lumina?

De cate lampi de dormitor ai putea avea nevoie?

Daca ai un dormitor mic, s-ar putea ca o pereche de lampi de noptiera sa fie suficienta. Insa, daca ai un dormitor mare, vei dori sa ai un corp de iluminat in plafon pe care sa il poti folosi cand faci ordine. Pentru iluminarea ambientala care trebuie sa creeze un spatiu relaxant, vei avea nevoie de lampi de dormitor.

Cauta modelele cu intrerupatoare dimmer si becuri LED reglabile. Astfel va fi usor sa ai lumina puternica pentru citit si lumina slaba pentru somn. Chiar daca dormitorul este folosit de o singura persoana, o pereche de lampi care flancheaza patul creeaza simetrie si echilibru si este recomandata pentru a completa designul dormitorului.

O a treia sursa de lumina ar putea fi o lampa de birou, o lampa de podea asezata langa un scaun sau un fotoliu sau o mini lampa de accent pentru o piesa de mobilier artizanala sau o opera de arta. Iluminarea accent completeaza lumina din dormitor cu linii discrete si are rolul de a pune in valoare opera de arta sau liniile arhitecturale.

Alegerea lampilor de dormitor poate fi putin intimidanta, dar, daca vei tine cont de lucrurile de mai sus si de faptul ca aceasta poate fi o piesa de accent superba pentru a seta tonul camerei, ar trebui sa te descurci mai usor!