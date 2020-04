Simona Gherghe trăiește din plin viața de mămică! Vedeta Antenei 1 este izolată de o lună de zile la domiciliu, alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu, de cei doi copii ai lor și de una dintre bunici. Tocmai când trebuia să se întoarcă la serviciu, coronavirusul i-a dat planurile peste cap! Simona a povestit despre viața de familie, într-un interviu pentru Click!

Simona, cum e perioada asta pentru tine? O resimți? Ești acasă, în izolare practic cu 2 copii… Mai puteți?

E o perioadă pe care, cu siguranță, n-o vom uita niciodată. Suntem acasă de o lună, fără alte ajutoare din exterior. De ieșit, am ieșit de două ori la supermarket, cu lista făcută de acasă și nu am stat mai mult de 15 minute. Soțul meu a mai mers și el tot de două ori, dacă mai e nevoie de ceva, apelăm la comenzi online. Norocul nostru e că avem curte și acum, de când e mai frumos afară, stăm cu orele în aer liber, pentru că cei mici să-și consume energia. Dacă e greu? E foarte greu. De fapt, avem zile și zile… am învățat să ne împărțim atribuțiile în familie, să strângem din dinți când nu mai putem și să trăim cu speranța că povestea asta se va termina în curând. Important e să fim sănătoși. Și bine că suntem împreună, că asta e partea frumoasă a carantinei. Copiii sunt foarte fericiți că mami și tati nu mai merg la muncă și că nici mamaie nu mai pleacă la ea acasă.

