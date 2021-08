În două zile, Cleopatra Stratan, fetița-fenomen care ne-a încântat cu celebra piesă „Ghiță”, va îmbrăca rochia de mireasă și va trăi, real, cel mai frumos vis al ei. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se vor căsători pe 14 august, potrivit click.ro.

Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) au lansat joi, 12 august, melodia „Cel puțin o veșnicie”, melodie pe care o cântă împreună și care rezumă povestea lor de dragoste, înfiripată anul trecut. „Vreau să ne iubim cel puțin o veșnicie” își promit cei doi în videoclip, unde apar în ipostaze emoționante, versurile și linia melodică fiind create de ei, mai notează sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cum-arata-cleopatra-stratan-rochie-de-mireasa-anuntat-data-nuntii-si-lansat-un