Câștigător în 2013, sub mentoratul Deliei, Florin Ristei a revenit în competiția X Factor în sezonul nouă, dar de această dată ca jurat, notează click.ro.

”În două seri, când plecam de la filmările pentru cel de-al nouălea sezon X Factor, mi s-au întâmplat lucruri deosebite! În prima seară, când am ieșit în parcare, nu mi-am mai găsit mașina pentru că îmi las cheia la întâmplare, iar colegii din echipă mi-au ascuns-o după un gard. În a doua seară, mi-am găsit mașina, dar de departe părea că nu este a mea… era de ”taxi driver”! Și dacă tot am găsit-o colantată, m-am gândit să le ofer sevicii de taxi juraților, măcar așa știm că sunt punctuali, pentru că îi iau eu de acasă când trebuie. Eu chiar mă gândeam pe perioada pandemiei, pentru că mă plictiseam, să mă înscriu la un serviciu de tip car sharing și să îi surprind pe oameni. Și să îi filmez, sigur, dar fără să știe, să fie o surpriză!”, a declarat Florin Ristei, primul câștigător al unui talent show din lume care are ocazia să devină parte dintr-un juriu de asemenea amploare, potrivit sursei citate.

