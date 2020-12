Primăria Suceava va moderniza toate cele 54 de stații de autobuz existente pe raza municipiului. Potrivit primarului Ion Lungu, 38 de stații de dimensiuni mai mici vor fi înlocuite complet iar restul, cele mai mari, vor fi modernizate loco. Lungu a declarat că municipalitatea se află în faza de achiziționare a celor 38 de stații prezentând modelul în cadrul unei conferințe de presă. ”Stațiile sunt de culoare verde în ton cu autobuzele electrice și sunt din alucobond (nr. panouri din aluminiu compozit) Vor avea afișaj publicitar, porturi USB, bănci, totemuri laterale. Stațiile zic eu că arată bine și sunt o pată de culoare pentru transportul public”, a spus Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating