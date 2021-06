Noua sală de ședințe a Consiliului Județean amenajată în curtea interioară a Palatului Administrativ denumită Sala Unirii a intrat în funcțiune astăzi odată cu semnarea protocoalelor de colaborare între Consiliul Județean Suceava pe de o parte, municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Sângerei și Rîșcani pe de alta. Sala poate fi caracterizată prin eleganță și confort. Pe peretele exterior sunt gravate în lemn pasaje care vorbesc de momente importante din istoria Bucovinei încheindu-se cu pasajul care redă intrarea trupelor române în Suceava la 6 noiembrie 1918. Scara exterioară duce la o terasă amenajată cochet. Sala Unirii a fost realizată la un standard de înaltă calitate de firma suceveană General Construct cu bani de la bugetul Consiliului Județean. Prima ședință a deliberativului județean în noua sală va avea loc luni, 28 iunie.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating