Cartea de vizită a unei localități o reprezintă fără îndoială clădirea în care funcționează Primăria. Casa primarului în timpul mandatului. Modul în care arată aceasta demonstrează dacă primarul este un om gospodar sau nu. În periplul meu prin județ am rămas plăcut surprins să constat că nu puțini sunt primarii care se îngrijesc cum trebuie de aceste clădiri. Un ultim exemplu este cel al Primăriei din comuna Panaci în care locuiește din 1996, deci de șase mandate mergând acum pe al șaptelea, social democratul Vasile Cozan. Clădirea Primăriei care se află într-o stare estetică impecabilă este pusă în valoare de un frumos parc amenajat cu arbuști, roci, fântână arteziană și multe flori dar și cu elemente de mobilier urban precum un pod de flori arcuit peste pârâul care trece pe lângă Primărie sau o imensă roată de la o moară de apă. Las imaginile să vă bucure privirile.

