Povestea a inceput in Noiembrie, intr-o dupa amiaza insorita. Reporterii au calcat pentru prima data in Montauk, New York, pentru a vizita un parc de rulote de lux, care este casa pentru mega-bogatii Statelor Unite.

La sfarsitul unui drum pavat retras, Montauk Shores Condominium este un parc de rulote de 20 de acri, cu inalte sisteme de securitate, facilitati exterioare si vedere la ocean „de milioane de dolari”.

Si nu dintr-o intamplare este numit asa. Ci pentru ca aici chiar poti da 1 milion de dolari pe o rulota. Desi la inceput campusul s-a dezvoltat ca o oaza pentru „blue-collar people” – muncitorii si industriasii din SUA, campusul a devenit rapid o atractie. Acum nu e ceva anormal sa gasesti chiar si milionari ai Statelor printre locuitori.

Manageri de fonduri speculative, anumiti CEO si bancheri s-au hoatarat, deopotriva, sa cumpere aici proprietati si sa ridice astfel preturile la milioane de dolari.

Cum arata campusul cu rulote de lux, orientate cu vedere spre ocean?

Montauk Shores Condominium se afla in varful extrem estic al Hamptons, intre o serie de orase si sate pe plaja, care se extind pe capatul insulei Long Island.

Hamptons este cunoscut ca destinatie turistica pentru turistii foarte instariti. Zona este recunoscuta pentru plajele sale uimitoare, optiunile de luat masa in restaurante de cinci stele si variatiile de locuintele masive ale multimilionarilor.

Parcul de rulote de 20 de acri este cunoscut de locuitori ca fiind „cel mai bine pastrat secret al lui Montauk”, iar intrarea sa se potriveste perfect. Este asezat discret, la capatul unui drum asfaltat si se afla in varful unui varf care priveste Oceanul Atlantic – dar este atat de nesemnalizat incat il poti rata, daca esti in drum cu masina.

Aici unii turisti si-au luat adio de la serviciile de inchirieri rulote sau inchirieri autocare pentru transport, ba chiar si-au fixat rulotele si minivan-urile ca proprietati stabile, folosindu-le pe post de casa permanenta.

Intrarea in comunitate era, spre deosebire de orice alta intrare intr-un parc de rulote, inchisa. Se deschide doar celor care au in posesia lor un card de trecere.

Cate proprietati sunt in parc?

Comunitatea este formata din 152 de rulote detinute si 47 inchiriate. Moore, unul dintre expertii in vanzari rulote in aceasta comunitate, a explicat ca in urma cu ani, inainte ca parcul sa devina un punct de atractie pentru bogati, era o oaza de liniste pentru pompieri, politisti, profesori si surferi.

Acum parcul este inca ocupat de o mana de lucratori pensionari si activi „blue collar” care au detinut unitatile de ani de zile. Dar multi dintre rezidentii originali au primit preturi incredibile pentru proprietati si au vandut.

Parcul este format din sapte blocuri care sunt asezate perpendicular pe linia oceanului si doua blocuri care se desfasoara paralel cu acesta. Edgewater Drive gazduieste ravnitele case de pe malul oceanului.

Parcul are o varietate de facilitati, inclusiv un loc de joaca inchis si un grup de piscine inchise. O multime de restaurante si cluburi de plaja sunt in parc, stand la dispozitia celor bogati. Aproximativ 80% dintre locuitorii parcului isi folosesc insa unitatile in timpul verii, pentru a calatori, ceea ce a explicat de ce nimeni nu era in preajma cand au vizitat reporterii acest parc, la inceputul lui Noiembrie, locatarii revenind in zona de abia iarna tarziu.