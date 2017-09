Înainte să fie cu Anda Adam şi Bianca Drăguşanu, Victor Slav a avut iubite cuminţi, „netunate” şi care nu purtau haine din latex. După ce a devenit vedetă, prezentatorului rubricii „Vremea”, de la PRO Tv, i s-au schimbat şi gusturile în materie de femei, potrivit click.ro.

Click! a găsit-o în urmă cu ceva timp pe marea lui iubire din adolescenţă. Andreea Popescu este o femeie frumoasă, naturală, cu care acesta s-a iubit mai bine de un an. „Eram în primul an de facultate. Ştiu că l-am cunoscut printr-o colegă, ne-am cunoscut la o petrecere. Era un băiat drăguţ, atrăgea toate privirile. Ne-am întâlnit la mine acasă, unde ne-am strâns mai mulţi şi am jucat cărţi. Eu am făcut primul pas, şi nu pentru că el ar fi fost prea timid, dar aşa s-a întâmplat. La ceva timp, am aflat că taţii noştri au fost colegi de serviciu, că bunicii noştri se cunoşteau”, a povestit Andreea Popescu pentru Click!.

