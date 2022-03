Starea de alertă din România a încetat de miercuri, de la miezul nopții, iar măsurile restrictive au fost eliminate, după cum a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Astfel, masca de protecție nu mai este obligatorie, nici în spațiile interioare, nici în exterior.

Vedetele noastre au fost entuziasmate de această ridicare a restricțiilor, însă li s-a părut ciudat că nu-și mai acoperă fața cu masca de protecție, potrivit click.ro.

Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, și-a amuzat fanii de pe Instagram cu reacția lui. „Cum vi se par aceste măsuri și restricții scoase? Am fost în mall și am fost fără mască, am încercat adică, și m-am simțit în fundul gol”, a povestit Tavi Clonda, conform sursei citate.

Maria Constantin a fost și ea uimită de faptul că s-au ridicat toate restricțiile atât de brusc, însă a spus că simte o libertate de care a dus lipsă. „Simțeam că mă asfixiez, că nu am aer. Am purtat mască acolo unde a fost necesar, în mall, în insituțiile statului, ne-am conformat cât s-a putut. Mai rău a fost când purtam machiaj, pentru că mai rămânea pe mască”, a spus frumoasa artistă, potrivit aceleiași surse.

