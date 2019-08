Netiquette sau neticheta e noua definitie, sumarizare a ceea ce inseama fair play pe internet. Mediul online favorizeaza gazduirea si transmiterea oricaror informatii extrem de facil si rapid catre un numar mare de persoane. Si multi internauti care au pus bazele unor pagini web au simtit puterea generata de a fi in centrul atentiei, dar au uitat de responsabilitate. Pentru ca si informatiile transmise in mediul online necesita o mare si adevarata responsabilitate.

Oarecum lipsit de reguli si, deci, lipsit si de pedepse, online-ul a devenit un teren propice pentru bullying, transmitere de informatii false de dragul like-urilor si al traficului. Iar setea utilizatorilor fata de informatii legate de sex, scandal si sange (pilonii stirilor de cancan) a dus la dezvoltarea puternica a site-urilor de stiri fara valoarea reala de informatie. Adevarate soap opera, telenovele cu actori care isi joaca propriile roluri si care isi expun trunchiat viata personala… drama, drama, drama.

Utilizatorii nu sunt lipsiti de etica si ratiune… nu toti

Orice produs sau serviciu isi are publicul sau, chiar daca poate ca e unul mai restrains. Dar un serviciu sau produs nisat inseamna un public mai specializat si mai exigent. De aceea e importanta adaptarea comunicarii la publicul pe care il vizezi. Si, in primul rand, e importanta cunoasterea acestui public.

Specialistii sunt de acord ca primul loc in comunicarea unei companii il reprezinta cunoasterea publicului.

“Canalele de comunicare si mesajele sunt alese intr-adevar in functie de business, dar si in functie de profilul de client al fiecarui business in parte”, spune Alina Mitrica, B2B & E-commerce Manager Meli Melo Paris in cadrul unui material publicat de Comunicate-PR.ro.

“Viitorul pare sa fie al segmentarii si al cresterii eficientei comunicarii cu clientii”, subliniaza Radu Ciofu, cofondator SEOmark.ro, in vreme ce Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR, vorbeste clar si raspicat despre importanta publicului: “Companiile ar trebui (…) sa se gandeasca intotdeauna la publicul lor tinta.”

De aceeasi parere e si Sabina Trandafir – Marketing Executive World Class Romania, care spune ca “pentru o comunicare eficienta, de impact, care sa genereze interes si loializare, companiile si brandurile trebuie sa isi cunoasca foarte bine publicul tinta si sa aiba conturata o misiune puternica, in stransa legatura cu valorile promovate.”

Si tehnicile de comunicare conteaza

Comunicarea eficienta in mediul online implica si cunoasterea unor tehnici pe care sa le folosesti in functie de obiectivele comunicarii, informatia de comunicat, momentul si afacerea pe care o reprezinti.

In functie de context, poti opta pentru anumite strategii, tehnici si canale de comunicare. Vezi care sunt cele mai intalnite in mediul online in acest articol.

Prin urmare, comunicarea eficienta nu trebuie vazuta ca un simplu act de transmitere a unei informatii, ci ca un circuit care inglobeaza un feedback in concordanta cu obiectivele companiei si intelegerea intregului sistem al comunicarii.

Spor la comunicat si nu uita ca o comunicare eficienta e primul pas si, poate, cheia spre atingerea obiectivelor.

Sursa: Comunicare-online.ro