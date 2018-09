Frumusetea este trecatoare insa nu si pentru Andreea Marin, care parca pe zi ce trece intinereste si radiaza de frumusete. In toate interviurile si revistele de specialitate Andreea Marin pune accentual pe detoxifiere. Prin acest lucru se refera la un stil de viata sanatos cu o alimentatie sanatoasa si o dieta bine pusa la punct, la sport dar si la o dieta spitiruala si mintala.

Andreea Marin merge pe ideea ca pentru a-ti respecta corpul si intreaga sanatate a organismului trebuie sa iti schimbi radical stilul de viata mai ales daca ai unul toxic si necorespunzator. Desigur, ambitia este foarte importanta, este cea care a ajutat-o sa aiba rezultatele de acum.

Cum s-a hotarat Andreea Marin ca are nevoie de o schimbare

A fost o perioada, acum cativa ani, in care vedeta a marturisit ca nu se simtea tocmai bine datorita ritmului de viata foarte agitat si simtea ca suferea de o dereglare de metabolism. Atunci a simti ca este momentul sa ia masuri si sa inceapa un program de detoxifiere pe care il practica si acum.

Care este secretul Andreei Marin de arata asa de bine?

In primul rand este vorba despre alimentatie. Vedeta a adoptat o alimentatie raw vegana pe care o alege cu atentie. Aceasta o ajuta sa piarda in grutate, sa aiba mai multa energie, pielea mai curata iar digestia este imbunatatita. Prin dieta raw vegana se inteleg si bauturi sau sucuri nu numai alimente.

In al doilea rand, pe langa consumul de alimente bio si organice, Andreea Marin face exercitii fizice care fac parte din rutina zilnica.

Pe langa aceste doua metode pe care oricine poate spune ca le stia, Andreea Marin apeleaza si la alte metode de intretinere corporala dar si de intretinere a sanatatii psihice. Aceasta practica yoga, pilates, aerobic, masaje, bai turcesti, drenaj limfatic, ozonoterapie, terapie cu vacuum si multe altele.

Andreea Marin totodata sustine femeile care nu au incredere in ele si vor sa le inspire sa faca tot ce pot pentru a arata mai bine si pentru a se simti bine in corpul lor dar si pentru a fi mai sanatoase. Ea crede in motto-ul “nu exista nu se poate”.